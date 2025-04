'Cruzeiro de estrelas decadentes': RMP detona escolhas de Pedrinho BH

Segundo o colunista, o novo dono da SAF do Cruzeiro confiou demais na montagem de elenco do diretor de futebol Alexandre Mattos e se deu mal.

O Pedrinho foi muito infantil na história do Alexandre Mattos, que disse 'deixa comigo' e só trouxe estrela cadente.

O Cruzeiro do Sul é uma constelação que fica lá no alto, no céu, e as estrelas cadentes desabam, caem, e é isso que o Cruzeiro contratou.

Renato Maurício Prado

Em relação a Gabigol, que não saiu do banco no empate da Raposa contra o São Paulo no Morumbis, RMP afirmou que o atacante repetiu um comportamento típico do final de sua passagem no Flamengo.

Sobre o Gabriel, está na cara que ele não mudou nada. Quando eu o vi no banco, uma vez mais, com camisa de treino e sem estar com as chuteiras calçadas, me lembrei dele no Flamengo.