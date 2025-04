Ameaça aérea à vista: Ceará e Vasco apostam suas cartas em 'gigantões'

Os dois fazem jus ao fato de serem os camisas 9 das equipes. Vegetti é o jogador do Vasco com mais chutes no Brasileirão (8), e Pedro Raul é o do Ceará (9). Os dados são do Sofascore.

Ídolo e 'renegado'

A dupla começou 2025 com cenários bem diferentes. No Vasco, Vegetti tem status de um dos principais ídolos do elenco. Pedro Raul começou o ano no Corinthians, teve chances e acabou emprestado ao Ceará: encaixou e virou titular absoluto.

Vegetti está no Vasco desde 2023 e é intocável. O argentino vive começo de ano mágico em meio à instabilidade que vive o técnico Fábio Carille e o restante do elenco do Cruzmaltino, e soma 13 gols em 17 jogos pelo time em 2025.

Pedro Raul já foi o 9 do Vasco. Em 2023, o centroavante chegou cheio de expectativas após boa temporada em 2022 com o Goiás, mas não vingou. Foram nove gols em 25 jogos no Cruzmaltino.

O centroavante rodou e só se firmou no Ceará. Pedro passou pelo Toluca (MEX) e Corinthians, mas não engrenou em nenhum dos dois. Ele começou 2025 com gol na vitória do Timão sobre o Bragantino, no Paulistão, porém nem isso convenceu Ramón Díaz. Sem chances, foi cedido ao Vozão e virou peça fundamental: são sete gols em nove jogos.