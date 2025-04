Inzaghi prevê "jogo difícil" contra o Bayern na Champions, mas usa maturidade da Inter como trunfo

Às vésperas do confronto diante do Bayern de Munique pela volta das quartas de final da Liga dos Campeões, o treinador da Internazionale, Filippo Inzaghi, projetou o confronto e enfatizou a maturidade da equipe como um "trunfo" para conseguir a classificação.

"Sabemos que será um jogo difícil. Jogamos bem em Munique. Sabemos o quão bom eles são, e teremos que fazer um jogo realmente excelente. Não podemos pensar no placar, apenas na performance. Não podemos olhar para nosso histórico contra eles, que não é positivo. Somos uma equipe madura, que conhece o valor do adversário. Acho que, com a atitude certa, podemos jogar muito bem", declarou.