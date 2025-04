Abel perde um, mas ganha outro: a situação da zaga do Palmeiras após lesão

O Palmeiras vem de quatro vitórias consecutivas com Abel Ferreira utilizando um esquema com três zagueiros. O problema é que Murilo, titular do time, sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e será desfalque nos próximos jogos, e o treinador vai precisar fazer uma mudança.

Como fica a defesa do Palmeiras

Murilo teve uma lesão muito parecida com a de Marcos Rocha, e deve ficar fora por pelo menos um mês. O lateral direito sentiu a coxa no jogo de ida da final do Paulistão, no dia 16 de março, e ainda não ganhou minutos após se recuperar.

Abel escalou Micael contra o Corinthians, e Palmeiras deve ter o mesmo trio contra o Inter. Micael, Gustavo Gómez e Bruno Fuchs também formaram o trio de zaga do Palmeiras na estreia da Copa Libertadores, na vitória por 3 a 2 contra o Sporting Cristal — foi o primeiro jogo que fez a equipe reencontrar o caminho das vitórias.