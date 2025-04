'São Paulo decidiu Flamengar': Arnaldo defende permanência de Zubeldía

Na opinião do colunista, seria um erro o São Paulo demitir Zubeldía num momento de contenção de custos e poucas opções no elenco, que aprova o trabalho do treinador.

Para trocar o treinador, você precisa ter algumas certezas: que o trabalho não sai do lugar, que os jogadores não suportam mais o técnico e que o torcedor não aguenta mais. O são-paulino tem grande peso nisso, porque a torcida de São Paulo concentra todas as suas insatisfações hoje no treinador, sem se atentar que de 2024 para 2025 o São Paulo mudou de rota.

O São Paulo decidiu economizar — o São Paulo decidiu 'Flamengar' e não 'Coringar'. O São Paulo está na contramão dos outros 19 clubes da Série A do brasileiro e vai ter um ano muito difícil.

O Zubeldía é um técnico que perde pouco, que o time dele compete bastante, que segue invicto na Libertadores. A permanência dele é a receita mais indicada para o São Paulo em 2025, nesse plano de contenção, não passar grandes sustos.

Arnaldo Ribeiro

O colunista avalia que a pressão sobre Zubeldía aumentou bastante após o empate com o Cruzeiro no Morumbis, mas destacou que a avaliação interna do trabalho do treinador é positiva.