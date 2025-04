Atleta do Barcelona é punida por 2 jogos após tocar parte íntima de rival

Após caso de assédio, a jogadora Mapi León, do Barcelona, foi condenada pela Federação Espanhola de Futebol a dois jogos de suspensão no Campeonato Espanhol.

O que aconteceu

A zagueira foi condenada após tocar às partes íntimas de Daniela Caracas, do Espanyol, em 9 de fevereiro. A situação aconteceu aos 15 minutos do confronto, quando as duas atletas trombaram e Mapi León tocou na adversária.

O Barcelona anunciou que a atleta seria desfalque por sanção já no último domingo, contra o Atlético de Madrid, cumprindo a primeira parte da suspensão.