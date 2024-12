Mercado: sonho de Paquetá, ex-Corinthians no amador e proposta ao Palmeiras

A temporada acabou, e agora os times se mexem no mercado da bola para fechar seus elencos para 2025. O domingo (15) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

O futuro de Artur Jorge. Técnico do Botafogo, Artur Jorge deu entrevista ao jornal "A Bola", de Portugal, e falou sobre o seu futuro. Ele manteve a postura de não garantir sua permanência no clube carioca e comentou sobre as propostas de fora que tem recebido, classificadas por ele como 'tentadoras'. "Tenho tudo em aberto. As propostas que existem, principalmente do mundo árabe, são muito tentadoras do ponto de vista financeiro", disse.

Lucas Paquetá, hoje no West Ham, quer voltar ao futebol brasileiro Imagem: Jeremy Reper/ISI Photos/Getty Images

De volta ao Brasil? Lucas Paquetá está interessado em voltar ao Flamengo, de acordo com o jornal britânico The Sun. O veículo, porém, noticiou que o West Ham quer usar o brasileiro como moeda de troca pelo atacante Igor Jesus, do Botafogo. O atacante é um desejo de Julen Lopetegui, técnico do clube inglês.