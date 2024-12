Artur Jorge mantém futuro em aberto e cita 'propostas tentadoras' da Arábia

Técnico do Botafogo, Artur Jorge deu entrevista ao jornal A Bola, de Portugal, e falou sobre o seu futuro. Ele manteve a postura de não garantir sua permanência no clube carioca e comentou sobre as propostas de fora que tem recebido, classificadas por ele como 'tentadoras'.

Tenho tudo em aberto. As propostas que existem, principalmente do mundo árabe, são muito tentadoras do ponto de vista financeiro

O que aconteceu

Artur Jorge disse que tem propostas na mesa há algum tempo, mas, até então, tinha o trabalho no Botafogo como prioridade. "[Propostas] surgiram ainda antes do Peñarol [semifinal da Libertadores], são propostas que têm já algum tempo e nunca me debrucei muito sobre elas, porque queria ganhar títulos e tinha um foco muito grande na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Temos de pensar e ver como vamos decidir o futuro.