Botafogo oferece grana e atletas por Jair, mas ainda não convence o Santos

O Santos já recebeu propostas de 15 milhões de euros por Jair e entende que Danilo Barbosa e Tiquinho, juntos, não valem 6 milhões de euros — diferença para os 9 milhões de euros oferecidos pelo Botafogo.

Jair também está na mira de clubes europeus, e especula-se que nos próximos dias deva chegar ao Santos uma nova oferta de 15 milhões de euros (R$ 94 milhões) pelo jovem. No meio do ano, Porto e Atalanta demonstraram interesse no zagueiro e seguem de olho.

Jair renovou com o Santos até o final de 2026. Ele acumula convocações para a seleção de base e se tornou titular do Peixe nesta Série B, com 21 partidas ao longo da temporada. O alvinegro tem 90% dos direitos econômicos do jogador.