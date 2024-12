Ex-Corinthians fecha com time amador após parar para cuidar da saúde mental

Em entrevista recente ao UOL, Varanda disse que queria ficar mais perto dos dois filhos, além de cuidar da saúde mental.

Quero cuidar deles. Passei muito tempo longe por causa do futebol. Tenho uma menina de 6 anos e um menino de 2. Eu sei que sou um 'monstro' na bola, mas, por enquanto, quero estar perto deles

Varanda começou sua trajetória na base do Corinthians e se destacou ao marcar um gol no clássico contra o Palmeiras no Paulistão de 2021.

Ele não conseguiu se firmar no time principal e passou por empréstimos para clubes como São Bernardo, Chapecoense, Akritas Chlorakas (Chipre), América-MG e Clube Desportivo Santa Clara (Portugal), antes de se aposentar em setembro.

Ao UOL, ele ainda se mostrou incomodado com os boatos sobre seu comportamento fora de campo. "Outra coisa que me fez parar é que dizem que faço coisas que não faço, e isso chateia. Eu bebo no meu dia de folga, como a maioria dos jogadores. As pessoas falam que sou louco, mas eu sou o Rodrigo, pai de dois filhos", avisa.