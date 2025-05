Filipe Luís elogia atuação do Flamengo, mas lamenta número de gols perdidos contra o Botafogo-PB

#FIMDEJOGO NO CASTELÃO! 1 a 0 Mengão com gol do estreante Joshua! pic.twitter.com/nTQQhKB0pQ

O gol da vitória do Flamengo foi marcado apenas aos 40 minutos do segundo tempo. O jovem Joshua aproveitou o rebote do goleiro após cabeçada de Juninho e balançou as redes. Foi o primeiro gol do jogador de 17 anos em sua primeira partida como profissional.

"Sei o talento que ele tem. É um meia que joga na mesma posição do Arrascaeta. Tem um talento que tem muita força e frieza na área. É um cara que decide muito bem, as tomadas de decisões dele sempre são muito assertivas na área. É um jogador que perde pouco a bola, tem uma visão de jogo muito boa. Encaixa muito bem no grupo e eu sinto como se tivéssemos contratado um jogador nesse momento, ganhar um menino de 17 anos que entra sem medo desse jeito. Muito especial para mim", comentou.

Com o resultado, o Flamengo tem a vantagem por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe do treinador Filipe Luís pode jogar pelo empate no jogo da volta, que acontece no dia 21 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.