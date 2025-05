Ex-Internacional, Lucas Anacker comemora titularidade na reta final do Campeonato Grego pelo Levadiakos

O clube lidera a fase de disputa contra o rebaixamento, disputada entre seis times, e os dois piores acabam rebaixados. São 38 pontos somados até aqui, 10 a mais que o primeiro time na zona de rebaixamento.

"Estamos começando a ser sólidos, que era um dos nossos objetivos. Esperamos, nesses últimos cinco jogos, salvar o clube do rebaixamento o mais cedo possível e poder terminar a temporada com uma boa perspectiva para a próxima", concluiu.

Lucas Anacker tem contrato com o Levadiakos até o fim da próxima temporada. O jogador foi formado nas categorias de base do Internacional e, após oito temporadas atuando no futebol espanhol, assinou com o clube grego.