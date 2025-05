Leonardo Jardim valoriza atuação de Gabigol e ressalta apoio da torcida do Cruzeiro

Com dois gols de Kaio Jorge, o Cruzeiro venceu o Vila Nova por 2 a 0 nesta quinta-feira e saiu em vantagem na terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Leonardo Jardim resolveu dar uma chance a Gabigol na equipe titular e, com uma assistência e várias jogadas perigosas criadas, o atacante aproveitou sua oportunidade. O treinador celeste valorizou a boa atuação do atleta de 28 anos.

"Ele (Gabigol) é um atleta que normalmente atua em um sistema com dois atacantes. Apesar de ele não jogar sempre, ele tem mostrado atitudes muito importantes para o elenco. Ele é muito comunicativo e isso nos satisfaz. Apesar de não ter feito gol nesta quinta, ele trabalhou muito e saiu cansado porque deu seu máximo em campo", disse Leonardo Jardim.