Osasco faz festa pelo título da Superliga com carreata

A festa pelo hexacampeonato da Superliga feminina de vôlei começou no início da noite de ontem, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e continua hoje em Osasco. As jogadoras e a comissão técnica do Osasco/São Cristóvão Saúde desfilarão pelas ruas da cidade, em um caminhão do Corpo de Bombeiros. A concentração será às 11h, no Ginásio José Liberatti, de onde partem para a comemoração pela conquista do título nacional após 13 anos de jejum.

Após a vitória sobre o Sesi Bauru por 3 sets a 1, as jogadoras e a comissão técnica de Osasco festejaram o encerramento de uma temporada com 100% de aproveitamento. Além do título da Superliga, o projeto conquistou o 18º título paulista e o tetracampeonato da Copa Brasil.

"Claro que os títulos, as conquistas, ficam na história. Mas é preciso valorizar toda a caminhada, a luta, o trabalho, a consistência que fez de Osasco um time que está sempre entre os quatro melhores do Brasil. Para isso, precisamos de muito apoio, força e trabalho. Felizmente contamos com o suporte de toda a cidade, representada pela nossa torcida, poder público, por meio da prefeitura, e iniciativa privada, com nossos patrocinadores", disse o técnico Luizomar de Moura.