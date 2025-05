Filipe Luís exalta Joshua no Flamengo após gol salvador e vê 'substituto' para Arrascaeta

A sofrida vitória de 1 a 0 do Flamengo sobre o Botafogo-PB conquistada nos minutos finais deixou um saldo positivo para o técnico Filipe Luís. Isso porque o autor do gol, um estreante de 17 anos, é tratado como joia da base e, para muitos, pode vir a ser um substituto para o uruguaio Arraascaeta. Ao balançar a rede aos 39 minutos da etapa final, Joshua ganhou elogios do treinador após a partida.

"O Joshua foi meu camisa 10 no sub-17. Eu sei o talento que ele tem, é um meia que joga na posição do Arrascaeta e tem muito talento. É um jogador de força e frieza na área e suas decisões são sempre muito assertivas na área", afirmou o treinador flamenguista.

E, de fato, o garoto da base demonstrou ter estrela. Em seu segundo toque na bola, ele demonstrou oportunismo ao aproveitar o rebote do goleiro Michael após cabeçada de Juninho e definiu a vitória de 1 a 0 do time carioca sobre o Botafogo pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.