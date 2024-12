Abel Ferreira está 'na frente' para ser próximo técnico do Sporting, diz jornal

Os títulos e conquistas de Abel Ferreira pelo Palmeiras falam por si só. O técnico português chegou ao Brasil em outubro de 2020 e, desde então, tem colecionado marcas impressionantes no comando do clube alviverde. Não é de se estranhar que o mercado internacional foque suas atenções no treinador.

Segundo o jornal português Record, Abel é o preferido para assumir o Sporting, de Portugal. Recentemente, o líder do Campeonato Português perdeu o promissor técnico Rúben Amorim para o Manchester United. Para a vaga, foi efetivado João Pereira, que comandava o time B do Sporting. Porém, mesmo o treinador de 40 anos tendo assinado até 2027, sua permanência é incerta e ainda se agrava levando em consideração o interesse da diretoria portuguesa em trazer de volta Abel Ferreira a Portugal.

O problema, entretanto, são as cifras. De acordo com o Record, o salário do treinador do Palmeiras está ao nível de Amorim no United. E não é de hoje que Abel é cogitado para o cargo em questão. O técnico alviverde chegou, inclusive, a ter seu nome sondado pela diretoria do Sporting à época da contratação do próprio Rúben Amorim. Vale ressaltar que Abel tem um passado considerável com o clube, visto que atuou entre 2006 e 2011 como jogador e foi onde iniciou a carreira como treinador.