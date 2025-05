Brunson faz 40 pontos e Knicks eliminam Pistons; Clippers vencem Nuggets e forçam jogo 7 na NBA

Com 40 pontos anotados e uma cesta tripla restando pouco mais de quatro segundos para o fim, Jalen Brunson foi o protagonista da classificação do New York Knicks na noite desta quinta-feira na apertada vitória de 116 a 113 sobre o Detroit Pistons, em jogo realizado na Little Caesars Arena, casa do rival. O triunfo fechou a série em 4 a 2 e garantiu a classificação do time do técnico Tom Thibodeau à próxima fase dos playoffs.

Os Knicks, que venceram os três compromissos como visitante diante do Detroit Pistons, têm um duro desafio pela frente na próxima fase: enfrentam o Boston Celtics, atual campeão, por uma vaga na decisão da Conferência Leste.

Diante de um ambiente tenso em função da pressão da torcida adversária, Brunson não se intimidou. Marcou 15 pontos logo no primeiro quarto, viu o time abrir uma boa vantagem (14 pontos) e voltou a aparecer quando os Pistons reagiram em busca da vitória.