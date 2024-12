Rodrygo marca, mas Real empata com Rayo e perde chance de assumir liderança

O próximo compromisso do Real Madrid é contra o Pachuca, do México, pela final da Copa Intercontinental. A partida acontece na quarta-feira (18) no estádio Lusail, no Catar.

Como foi o jogo

Em uma etapa de dois momentos distintos, o Rayo Vallecano começou dominante e abriu o placar antes dos cinco minutos. O Real até apareceu no ataque com boas chances, mas continuou apresentando falhas defensivas, o que resultou no segundo gol dos mandantes. Em mais um problema de marcação, o Rayo abriu 2 a 0.

O que parecia um jogo controlado pelo Rayo Vallecano logo mudou de lado. Em um curto intervalo, o Real Madrid empatou contando com a ousadia de Arda Guler e o bom posicionamento de Bellingham. O time de Carlo Ancelotti precisou de 6 minutos para marcar os dois gols e ganhar confiança para uma nova postura no segundo tempo.

O Real voltou com a mesma confiança para a etapa final, mas voltou a falhar. Com dez minutos, Rodrygo apareceu para marcar a virada em Vallecas. Vini Jr., que começou no banco, entrou em campo logo após o gol. O Rayo passou a sentir a mudança de domínio, mas repetiu a fórmula do primeiro tempo para voltar para o jogo. Em mais um cruzamento pelo alto, os mandantes marcaram e empataram a partida.

Lances de destaque

1x0. Pelo lado direito, De Frutos avançou até a linha de fundo deixando Fran García para trás com dois cortes e cruzou para a área. Unai López chegou sozinho e cabeceou para o fundo do gol.