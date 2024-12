Mercado: Abel na mira europeia, ex-Corinthians em alta e Zubeldía 'mudado'

Peixe diz "não". O Santos recusou uma proposta de 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões) de um clube europeu por Lucas Barbosa. A diretoria não gostou dos valores porque tem a ideia de vender o jovem por, no mínimo, R$ 20 milhões — ou envolvê-lo numa troca que agrade a comissão técnica. O jogador está em alta após atuar emprestado no Juventude.

E o atacante? Com o objetivo de melhorar seu elenco para a temporada de 2025, o Santos está interessado na contratação de Tiquinho Soares, atualmente no Botafogo. A diretoria do Peixe, liderada por Marcelo Teixeira, já procurou o staff do jogador, restando apenas um alinhamento com o Glorioso. O nome surgiu após análises realizados pelo scout do Santos, que pensa no atleta de 33 anos como o possível principal jogador ofensivo da equipe já a partir do Campeonato Paulista.

Confirmado em 2025 no São Paulo, Zubeldía está "na ativa" com o mercado Imagem: VICTOR FROES/ESTADÃO CONTEÚDO

A mudança de Zubeldía. O técnico Luis Zubeldía praticamente não participou da última janela de transferências, mas mudou sua postura e está mais ativo agora. Ele participa ativamente das negociações do São Paulo e chegou, por exemplo, a ligar para Oscar e outro jogador para falar sobre os planos para 2025. O argentino está mais à vontade no Tricolor para opinar e fazer pedidos — a postura é vista como "normal" pela diretoria.

Barca do Botafogo. Com o fim da histórica temporada, o Botafogo já possui algumas definições em relação ao elenco. Ao menos seis jogadores não deverão permanecer para 2025: Adryelson, Almada, Marçal, Tchê Tchê, Óscar Romero e Eduardo — o último tem nome especulado no Cruzeiro. A permanência de Artur Jorge também é uma incógnita. Apesar de ter contrato até dezembro de 2025, o treinador português está valorizado no mercado.

Battaglia encerrou temporada como titular do Atlético-MG, mas pode sair Imagem: JOISEL R DO AMARAL/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

De BH para Buenos Aires? O zagueiro Rodrigo Battaglia, do Atlético-MG, está entre as opções do River Plate para a temporada de 2025, segundo o canal TyC Sports, da Argentina. O jogador é um pedido pessoal do técnico Marcelo Gallardo. A diretoria do Galo aguarda uma proposta oficial da equipe argentina, que terá que desembolsar uma quantia de dinheiro, já que o jogador possui contrato com o Atlético até dezembro de 2025.