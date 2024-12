'Humilhado' x 'jogador de rede social': a treta entre meia e presidente

Logicamente que com toda essa pressão psicológica, a insegurança e o medo bateram, mas juntamente com meu médico particular decidimos por fazer. Nesse período, o fisioterapeuta foi mandado embora, diziam que ele colocava coisas na minha cabeça, (provando que não acreditavam nas minhas dores, ou mais uma vez ignoravam o fato de eu não conseguir treinar). Assumi metade dos custos do procedimento, pro clube não sair totalmente lesado.

Ocorreu tudo bem na cirurgia e também na minha reabilitação, como o esperado (por mim e pelo meu médico particular). A todo momento o presidente dizia contar comigo, para que eu voltasse logo para ajudar, que ele precisava de mim, e a todo momento eu trabalhava incansavelmente para voltar o mais breve possível.

Fiz minha estreia, atuei por 10, 15 minutos. Após isso passei 7 jogos sem nem entrar em campo. Joguei mais 10, 15 minutos. E logicamente, atleta para estar completamente 100% necessita de tempo de jogo, sequência, confiança. Passei mais alguns jogos fora e ganhei oportunidade em mais 10 minutos.

Até que resolvi conversar com o presidente, e pra minha surpresa ele disse que já estava se programando para o próximo ano, que o time já havia sido rebaixado (metade do campeonato) e eu não fazia mais parte dos planos do clube, com menos de 30 minutos jogados. Eu me sentia bem, cada vez melhor, aquelas dores que me consumiam sumiram, mas a dor da injustiça surgia.

De momento eu estava treinando normalmente, e com possibilidades de ir para o jogo, mas chegava até o presidente e ele barrava minha convocação, assim como muitos que passaram por ali. O treinador que no momento estava, já não concordava com muita coisa, inclusive com o que acontecia comigo, e saiu.

Após alguns dias, fui chamado, e a notícia é de que a partir daquele momento eu começaria a treinar em separado de todo grupo. Eu perguntei o porque, e falaram que teriam alguns motivos: um seria a questão salarial, que caso eu machucasse novamente, teriam que continuar me pagando (até parece que ninguém machucou no ano e atleta gosta de se machucar) e outra situação seria comentários de pessoas próximas a mim nas redes sociais (coisas que não posso controlar).