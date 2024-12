Flamengo usa férias para recuperar lesionados e projeta voltas para janeiro

Os jogadores do Flamengo já estão em diversos lugares do Brasil e do mundo aproveitando as férias. Mas não todos. Quem passou por cirurgia e perdeu a atual temporada segue trabalhando pelo menos até esta sexta-feira (13) no Ninho do Urubu.

O que aconteceu

Pedro, Matias Viña e Everton Cebolinha ficaram a semana toda no CT. Eles mantiveram os respectivos tratamentos antes de receber férias.

O planejamento é que o trio se reapresente junto ao restante do elenco no dia 8 de janeiro. A maior parte do grupo seguirá para os Estados Unidos no dia 10.