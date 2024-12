Como Textor se defende no STJD após ataques a Palmeiras, São Paulo e CBF

Relatórios feitos pela empresa motivaram Textor a acusar por todos os cantos de que havia manipulação no Brasileirão.

O UOL já mostrou que esses documentos da Good Game apontam supostos comportamentos deficientes de jogadores no Palmeiras 5 x 0 São Paulo, por exemplo.

Um vídeo do fundador Pierre Sallet e do CEO Thierry Hassanaly tenta explicar a metodologia e chega a usar um dos gols no clássico paulista como exemplo.

Textor também tenta provar que houve manipulação por parte do VAR Raphael Traci no fatídico Botafogo 3 x 4 Palmeiras, pelo Brasileirão do ano passado.

O dono da SAF Botafogo e a Good Game se baseiam em análises comportamentais dos jogadores. Não há elementos ligados ao mercado de apostas.

Textor bate na tecla que queria justamente forçar o STJD a investigar os eventos, a partir dos relatórios apresentados e dos jogos atribuídos como "manipulados".