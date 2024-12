Scout: a carta na manga silenciosa de Textor para Botafogo alcançar Mundial

À frente do departamento está Alessandro Brito, ex-Atlético-MG e Athletico-PR. Ele foi uma das primeiras contratações da gestão Textor como marco da reestruturação do departamento de futebol.

O setor conseguiu mapear Igor Jesus, centroavante que chegou sem que fosse necessário pagar pelos direitos econômicos e hoje é o titular da seleção.

E o que dizer de Alexander Barboza, Gregore, John e, mais recentemente, Alex Telles? Todos na mesma situação e que formam a espinha dorsal para o brilho dos que vieram a peso de ouro: Thiago Almada (campeão do mundo com a Argentina), que custou 20 milhões de euros (R$ 110 milhões), e Luiz Henrique, que estava no Bétis e custou 16 milhões de euros fixos (R$ 86 milhões). Não dá para esquecer Savarino nesse ataque e o lateral-direito Vitinho.

Essa combinação ganhou espaço em detrimento de gente importante em 2023, como Tiquinho, Eduardo (que se machucou em boa parte do ano), Marçal e até mesmo Adryelson, que voltou de empréstimo do Lyon no meio da temporada.

Considerando quem veio "de graça" (tem o pagamento de luvas, claro) ou mesmo os que custaram tanto, a sensação é que, com a vitória na Libertadores, saíram muito baratos.