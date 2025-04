PSG sem galáticos castiga ingleses e merece atenção de Bota e Palmeiras

O PSG não é mais o mesmo dos últimos anos. O elenco atual não tem mais as estrelas de antes — apesar do alto investimento em reforços menos badalados —, mas os resultados são bons. São esses fatores que, ainda mais nestas próximas semanas, precisam ser observados mais de perto por Palmeiras e Botafogo.

De cara nova e na rota dos brasileiros

O PSG está no grupo do alvinegro carioca no Super Mundial de Clubes. O clube francês aparece junto com Atlético de Madri e Seattle Sounders na chave.

O Palmeiras pode encontrar o PSG nas oitavas de final. A chave A, onde está o clube brasileiro, terá cruzamento com o grupo B, do PSG, na segunda parte da competição. O primeiro de cada agrupamento enfrenta o segundo do outro.