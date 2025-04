Nova derrota, para a LDU, pode deixar o Flamengo ameaçado na Libertadores

O Flamengo pode ficar quatro pontos atrás da LDU e do Central Córdoba se, no próximo jogo, dia 22, perder em Quito, na altitude de 2.850 metros, e o time argentino derrotar o Deportivo Táchira, dois dias depois, em seus domínios. O fiasco da noite de quarta-feira, quando caiu diante do estreante time de Santiago del Estero, no Maracanã, pode custar ainda mais caro.

Depois da vergonhosa atuação de seus comandados na derrota para o Central Córdoba por 2 a 1, Filipe Luís disse: "A responsabilidade é minha". Óbvio. De quem mais seria se ele é o treinador que escalou um time desfalcado, desmobilizado e com um meio-campo enfraquecido? Com Evertton Araújo, que foi a campo com a missão de conter as transições adversárias. Mas novamente não correspondeu.

Gerson, por sua vez, reagiu mal diante de uma pergunta pertinente de Marcelo Courrege, da TV Globo. O repórter o questionou sobre o fato de ter entrado no segundo tempo com a responsabilidade de ajudar a virar um placar de 0 a 2. E se isso comprometeu seu desempenho.