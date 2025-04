Santos mira vencer o Fluminense para não repetir marca negativa de 11 anos atrás no Brasileiro

? pic.twitter.com/x2fWKfQ9EI

? Santos FC (@SantosFC) April 9, 2025





De lá para cá, o clube conquistou pelo menos uma vitória nas primeiras três rodadas dos Brasileiros que disputou. A equipe quase repetiu a marca em 2020 e em 2023, quando não venceu nas duas primeiras rodadas, mas conseguiu triunfar no terceiro jogo.

A equipe do técnico Pedro Caixinha não vive boa fase. Além da derrota para o Vasco, na estreia, e do empate com o Bahia, no último domingo, o Santos também amrgou recentemente a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista, quando perdeu para o Corinthians.