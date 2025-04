Internacional recebe o Atlético Nacional em 1º jogo no Beira-Rio pela Libertadores

O Internacional busca sua primeira vitória na Copa Libertadores e terá o apoio de sua torcida. Nesta quinta-feira, às 19h, recebe o Atlético Nacional, da Colômbia, em seu primeiro jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O colorado, campeão gaúcho, está em alta e não perde há 15 jogos.

No jogo de estreia, o Internacional empatou por 1 a 1 com o Bahia, em Salvador (BA). Com isso, soma um ponto no Grupo F. Já o adversário colombiano foi o único a vencer ao fazer 3 a 0 no Nacional, do Uruguai, em casa, somando três pontos.

O Inter finalizou sua preparação para começar com o pé direito no Beira-Rio. O técnico Roger Machado deve repetir a escalação que venceu o Cruzeiro por 3 a 0 no último domingo pelo Brasileirão. O atacante Carbonero tinha virado dúvida após não participar de uma atividade, mas treinou normalmente e formará trio ofensivo com Enner Valencia e Wesley.