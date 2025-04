Empate com América de Cali reforça números ruins do Corinthians contra estrangeiros em 2025

? Corinthians (@Corinthians) April 9, 2025

Na terceira fase, contudo, o Corinthians teve uma parada dura pela frente e sofreu a pior derrota do ano até o momento. No Equador, o time foi completamente dominado pelo Barcelona de Guayaquil e perdeu por 3 a 0. A equipe até tentou a 'remontada' no duelo de volta, mas foi eliminado, em casa, após vencer apenas por 2 a 0.

A partir daí, o clube do Parque São Jorge passou a disputar a Copa Sul-Americana, mas estreou com o pé esquerdo na competição. A equipe corintiana voltou a mostrar problemas defensivos e foi derrotada pelo Huracán, na Neo Química Arena, por 2 a 1. Por fim, na última quarta-feira, empatou em 1 a 1 com o América de Cali, fora de casa.

O Corinthians, então, busca melhorar o aproveitamento contra times estrangeiros para, quem sabe, garantir uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Vale lembrar, contudo, que somente o primeiro do grupo vai direto ao mata-mata, enquanto o segundo colocado disputa um playoff contra um dos terceiros colocados vindos da Libertadores.

Apesar do baixo aproveitamento contra estrangeiros, o Corinthians precisa virar a chave e já focar no embate contra um arquirrival brasileiro. Neste sábado, os comandados de Ramón Díaz visitam o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.