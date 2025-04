Novo McGregor? Jean Silva exalta seu estilo provocador: "Esse sou eu"

O catarinense espera poder deixar sua marca na organização através de seu jeito, assim como Conor McGregor - nome citado pelo próprio lutador como sua referência no quesito promoção de luta. Toda a história desenhada para o evento faz parte do show do atleta tupiniquim, que pode apresentar surpresas sempre que tiver com um microfone em mãos.

"Você quer ver um grande show de luta? Coloca a luva na minha mão. Quer ver um show na TV? Coloca uma câmera e um microfone na minha frente. Sobre o que a galera está comentando que não gosta, está tudo bem. Quem gosta de mim sou eu. Deus fez assim e quem não gosta, reclama com ele. Eu entendo a galera. Todo mundo tem sua opinião. O problema de cada um ter sua opinião e o poder de expressão é que acabam acontecendo essas coisas, como aconteceram em relação ao boca aberta do Bryce Mitchell", finalizou Lord.

Dono do show

Jean Silva tem se destacado não apenas pelas habilidades no octógono, mas também por sua habilidade em promover suas lutas. Antes de enfrentar o americano no UFC 314, o brasileiro afirmou que está carregando o evento nas costas, comparando sua capacidade de gerar hype à de grandes estrelas como Conor McGregor. Confiante, Silva garantiu que a luta já é o "evento principal do público" e prometeu ainda mais para as próximas.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok