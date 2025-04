Patrocinadora planeja investimento em CT do São Paulo após naming rights

No novo contrato da patrocinadora máster do São Paulo também ficou acertada a aquisição dos naming rights do CT da Barra Funda, que passa a se chamar SuperCT. A Superbet também pretende investir na estrutura do local.

Em entrevista ao UOL, Alex Fonseca, CEO da empresa, contou como surgiu a ideia e garantiu que existem planos de investimento tanto da Superbet quanto do próprio São Paulo.