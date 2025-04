Rival do São Paulo na Libertadores tem técnico que 'peitou' La Bombonera

O São Paulo ainda não deslanchou na temporada, mas está invicto há três partidas e tem retrospecto favorável como mandante no ano. Até o momento, foram quatro vitórias, três empates e uma derrota jogando em seus domínios. O Tricolor pode somar seis pontos se vencer de novo, após ter batido o Talleres fora de casa na primeira rodada.

O estádio são-paulino, no entanto, terá o gramado castigado para a partida após shows de grupo de K-pop. O Stray Kids realizou duas apresentações no local no final de semana, e a estrutura do palco deixou marcas na grama. O pouco tempo hábil para recuperação faz com que o campo não tenha as condições completamente ideais.

Quem é Pipo Gorosito

Pipo Gorosito, técnico do Alianza Lima, no jogo contra o Libertad, na Libertadores Imagem: Ernesto Benavides/AFP

O técnico argentino Néstor Gorosito, apelidado de Pipo, está no Alianza Lima desde o final do ano passado. Ele tem 60 anos e está em sua primeira passagem pelo futebol peruano.

Comandou o River Plate e outros rivais do Boca na Argentina. Ele começou a carreira de treinador no Nueva Chicago, tendo passado por San Lorenzo, Lanús, Rosario Central, Argentinos Juniors e Tigre, entre outros. Como técnico, levantou apenas a taça de campeão da Clausura do Campeonato Paraguaio, com o Olimpia, na temporada 2020/21.