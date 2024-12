Gabigol diz que se tornou 'imortal' no Flamengo e alfineta diretoria

Gabigol se despediu do Flamengo com uma enorme festa no Maracanã. No último capítulo como jogador do clube, disse ter se tornado uma lenda e alfinetou a diretoria por não manter os termos da renovação de contrato.

O que aconteceu

Gabigol marcou o primeiro gol do Flamengo. Ele saiu comemorando e correndo quase até o meio do campo para celebrar com a torcida.

Depois, Gabriel deu a volta olímpica. Ele ficou quase 10 minutos no gramado se despedindo.