Flu vence, escapa da Série B, e Palmeiras é vice em Allianz baixo astral

Gol do Fluminense foi praticamente simultâneo ao do Botafogo

Serna, do Fluminense, comemora após marcar contra o Palmeiras, pelo Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

Segundos depois de Serna marcar no Allianz Parque, Savarino balançou as redes para o Botafogo no Nilton Santos contra o São Paulo. Apenas um cenário daria o título ao Palmeiras: uma vitória sobre o Flu combinada com uma vitória do São Paulo no Rio de Janeiro.

Palmeiras se lança ao ataque, mas sem criatividade

O segundo tempo palmeirense foi muito melhor, mas não o suficiente. Abel Ferreira voltou do intervalo com Dudu na vaga de Aníbal Moreno, o que deixou o time bastante ofensivo.

O problema é que nem Dudu e nem Estêvão conseguiram fazer a diferença com seus dribles pelo lado do campo, o que fez o time cruzar diversas bolas na área — e facilitou o trabalho para a defesa do Flu.