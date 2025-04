Palmeiras amplia marca de time brasileiro que mais venceu na altitude de La Paz

Apesar do histórico desafiador de enfrentar a altitude de La Paz em competições organizadas pela Conmebol, o Palmeiras se destaca como a equipe brasileira com o maior número de vitórias jogando contra o Bolívar fora de casa. Nesta quinta-feira, o time de Abel Ferreira venceu por 3 a 2, no Estádio Hernando Siles, pela terceira rodada da Libertadores e se isolou na ponta desta estatística, com duas vitórias.

O Palmeiras fez um ótimo primeiro tempo, mas sentiu o desgaste físico dos 3.650 metrôs de altitude no segundo. Flaco López e Estêvão marcaram na etapa inicial. O centroavante brasileiro Fábio Gomes, ex-Atlético-MG, empatou com dois gols de cabeça nos 45 minutos finais. Por fim, o meia Maurício marcou, garantiu os três pontos e a liderança do Grupo G. Equipe é a única com 100% de aproveitamento no torneio.

O primeiro triunfo do Palmeiras contra o Bolívar aconteceu na Libertadores de 2020, quando o time treinado por Vanderlei Luxemburgo superou o adversário, por 2 a 1, no mesmo estádio, com gols de Willian Bigode e Gabriel Menino. Marcos Riquelme marcou o da equipe boliviana.