Corinthians perde 2 mandos de campo e tem multa de R$ 220 mil por confusão na final do Paulista

O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) anunciou, nesta quinta-feira, punições a Corinthians e Palmeiras por confusões durante a final do Campeonato Paulista em março. O time de Parque São Jorge perdeu dois mandos de campo no Estadual.

Além da perda de mando, o Corinthians recebeu uma multa de R$ 220 mil por desordem e lançamento de objetos no campo. A Comissão Disciplinar também puniu o Palmeiras por atrasar o início da partida. A equipe foi enquadrada no art. 206, com multa de R$ 1 mil.

O treinador palmeirense Abel Ferreira recebeu quatro partidas como punição, ao ser enquadrado no art. 243-F, por ofensas. Ele também teve multa fixada em R$ 10 mil.