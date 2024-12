Arsenal pressiona, empata com Fulham e perde chance de colar na liderança

Como foi o jogo

O Arsenal pressiona e empilha escanteios no começo do jogo. A bola parada foi a principal estratégia dos Gunners no início da primeira etapa, reforçando a estatística de que é o time que mais tem escanteios na temporada da Premier League. No entanto, foi o Fulham quem aproveitou melhor as chances. Na primeira oportunidade, o zagueiro mexicano Jiménez marcou para o alvinegro e abriu o placar. Os Gunners mantiveram a posse de bola, mas foram pouco efetivos e tiveram muita dificuldade de passar pela defesa adversária.

Nos últimos 45 minutos, a equipe de Arteta manteve sua estratégia de apostar na bola parada. Em uma cobrança de escanteio, o Arsenal conseguiu furar a defesa do Fulham e empatar o jogo no início da segunda etapa, com o zagueiro francês William Saliba. A pressão dos Gunners se manteve até o fim, porém o time criou poucas chances perigosas de gol.

Lances de destaque

1x0. Com assistência de Lukic a partir de passe em profundidade, Jiménez bateu cruzado e abriu o placar.

Tudo igual. Após a cobrança de escanteio, o zagueiro Saliba subiu e empatou para o Arsenal. O VAR checou um possível impedimento e garantiu o gol legal.