RB Bragantino vence Cruzeiro em casa e entra no G4 do Brasileiro

O Red Bull venceu o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo (20), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jhon Jhon marcou o gol do time paulista. Com o resultado, a equipe do técnico Fernando Seabra alcança a 4ª colocação, com 10 pontos, e entra na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores.

O Red Bull Bragantino enfrenta o Santos na próxima rodada do Brasileiro. A partida será no próximo domingo (27), às 20h30 na Vila Belmiro. Já o Cruzeiro joga contra o Palestino pela Copa Sul-Americana na quinta-feira (24), às 21h30, no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso.

Como foi o jogo

Cruzeiro foi muito bem nos dez primeiros minutos, mas RB Bragantino cresceu ao longo da partida. A Raposa começou o jogo pressionando o adversário e não deixando o Bragantino jogar. Depois, o time de Fernando Seabra se reorganizou e passou a pressionar a equipe mineira, criando chances de gol e marcando a saída de bola cruzeirense. Foi numa desorganização do Cruzeiro na saída de bola que a equipe paulista abriu o placar. Ao longo dos primeiros 45 minutos, o placar de 1 a 0 refletiu a superioridade do Massa Bruta sobre a Raposa, que teve a posse de bola, mas não foi efetivo, tendo dificuldades na saída de bola, principalmente. No fim da primeira etapa, o VAR entrou em ação para checar um possível pênalti em Matheus Pereira. Na revisão do lance, o árbitro viu uma falta de ataque de Lucas Silva e a penalidade não foi marcada, apesar das reclamações dos jogadores cruzeirenses. A revisão, porém, deixou o jogo parado por mais de três minutos, o que resultou em 11 minutos de acréscimos. Nesses minutos finais, o duelo foi marcado por muitas faltas e pouca bola rolando.