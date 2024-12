City empata com o Crystal Palace e segue distante da liderança do Inglês

Como foi o jogo

O Manchester City começou o primeiro tempo dominando. O time de Pep Guardiola teve a posse de bola na maior parte da primeira etapa, mas criou poucas chances claras de gol. O Crystal Palace foi mais efetivo e abriu o placar logo no início do jogo. Ao longo dos primeiros 45 minutos, soube trabalhar melhor a bola, apesar de não ter a maioria da posse, e levou mais perigo à área dos Citizens. Somente aos 29 minutos, a equipe do City conseguiu o empate mesmo depois de ver o Palace criar boas jogadas.

No segundo tempo, o cenário se repetiu. O City teve a posse de bola, mas foi o Crystal Palace quem mais criou boas jogadas na área adversária. O destaque da equipe de Guardiola foi para Ruben Dias, que bloqueou as ações do rival na grande área. Mas, foi num escanteio cedido por Dias que o Palace fez o segundo gol e voltou a ter a vantagem no marcador. O City empatou com Lewis e voltou a criar chances de gol. No fim, porém, o jogador foi expulso depois de levar o segundo amarelo por entrada perigosa no adversário.

Lances de destaque

Muñoz abre o placar. Daniel Muñoz finaliza do com pé direito no lado esquerdo do gol depois de belo passe de Hughes em profundidade.

City tenta o empate. Logo após o primeiro gol, o City tenta empatar com finalização de Haaland. A bola para na cara do goleiro Ortega.