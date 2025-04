Autor de "lei do ex" contra o Palmeiras, Deyverson sai em defesa de Lucero após pênalti perdido nos acréscimos e projeta sequência do Fortaleza

"Essa derrota vai nos fazer sofrer um pouco, pelo fato de termos jogado da forma que jogamos, com muita vontade, respeitando o Palmeiras, que é uma grande equipe. Essa dor vai ficar por um tempinho, mas não tem como lamentarmos muito, porque temos jogo atrás de jogo. Agora é treinar e colocar a cabeça no lugar para que possamos, no próximo jogo, dar uma vitória para o nosso torcedor, que merece muito", completou.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 13 pontos, assumiu a primeira colocação da tabela e se manteve invicto no torneio, com quatro triunfos e um empate. No momento, a equipe de Abel Ferreira é seguida pelo Flamengo, que empatou com o Vasco e alcançou 11 somados. Do outro lado, com a derrota, o Fortaleza permaneceu com cinco unidades, na 13ª posição.

O Palmeiras volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), quando visita o Bolívar, no Estádio Libertador Simón. Na quarta-feira, às 23h, o Fortaleza visita o Bucaramanga, no Estádio Américo José Montanini. Ambos os duelos serão válidos pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.