Ingrid Oliveira e Giovanna Pedroso garantem vaga no Mundial de Esportes Aquáticos

Os saltos ornamentais do Brasil podem ter até dez atletas no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura. Após a realização do Troféu Brasil de 15 a 19 de abril e de uma seletiva extra neste domingo, ambos em Brasília (DF), o que se viu foi os saltadores brasileiros atingindo os critérios de classificação em cada uma das provas que integram o programa do evento.

Ao todo, sete atletas alcançaram o índice A e têm presença garantida no Mundial de Singapura, que ocorre entre os dias 11 de julho e 3 de agosto. É o caso das saltadoras olímpicas Ingrid Oliveira e Giovanna Pedroso, do Esporte Clube Pinheiros (SP), que superaram a marca de 292.71 pontos na final da Plataforma 10m Feminino, no Troféu Brasil: Ingrid venceu a disputa com 312.40, seguida por Giovanna, com 300.20.

"Nós treinamos juntas, somos uma dupla nas competições e temos uma conexão muito boa, mas tivemos muitas lesões nos últimos tempos. No início do ano, sofri uma contusão repentina no ombro e só treinei três semanas para estar aqui", revelou Ingrid, logo após o título brasileiro.