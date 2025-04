Ex-Palmeiras marca, e Bragantino bate Cruzeiro pelo Brasileirão no adeus do Nabi Abi Chedid

O Red Bull Bragantino venceu o Cruzeiro por 1 a 0 neste domingo, pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Jhon Jhon, ex-Palmeiras, foi o autor do gol dos mandantes.

Com o resultado, o Massa Bruta subiu para quarto, com dez pontos. Do outro lado, a Raposa ocupa a sétima posição, com sete unidades.

O Bragantino volta a campo no próximo domingo, contra o Santos, pela próxima rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O Cruzeiro, por sua vez, enfrenta o Palestino, no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, às 21h30 de quinta-feira. A partida será válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.