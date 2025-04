Defesa cita mensagens "fora de contexto" e nega envolvimento de Bruno Henrique com apostas

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Federal por fraude em jogo contra o Santos, pela edição de 2023 do Campeonato Brasileiro. Ele é suspeito de forçar um cartão amarelo para beneficiar apostadores, entre eles alguns parentes. Neste domingo, a defesa do jogador se manifestou pela primeira vez.

Em detalhes divulgados pelo Fantástico, Ricardo Pieri Nunes, advogado de Bruno Henrique, afirmou por meio de uma nota, que as mensagens foram tiradas de contexto.

"O atleta Bruno Henrique é conhecido e respeitado por sua simplicidade e comprometimento com o esporte. Nunca esteve envolvido em esquemas de apostas. Pelo contrário, acredita que o negócio de apostas deveria sofrer cada vez mais restrições pelas autoridades", disse a defesa.