Questão de segurança: Everton x Liverpool é adiado devido ao mau tempo

Após uma reunião do conselho de segurança nesta manhã no Goodison Park, com a presença de autoridades de ambos os clubes, bem como representantes da polícia e do conselho municipal, foi decidido que, devido ao risco à segurança na área, a partida de hoje será adiada por questões de segurança Nota oficial do Liverpool

A nota ainda cita que o alerta de ventos fortes permanece até às 6h de domingo. Os clubes ainda não informaram a nova data para o jogo.