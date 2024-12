Diniz explode sobre possível demissão no Cruzeiro: 'Me sinto desrespeitado'

Não tenho arrependimento do que faço porque sou sério e trato futebol com todo carinho e a minha vida vai seguir para frente. Me sinto extremamente desrespeitado que estou sabendo disso [possível demissão] pela imprensa. Alexandre Mattos me chamou, falou que tudo pode acontecer, mas uma coisa muito vaga. Fernando Diniz

A Itatiaia sabe muito mais o que vai acontecer comigo do que eu mesmo. Acho um desrespeito muito grande. Tive inúmeras propostas de trabalho e vim aqui. É um desrespeito muito grande mesmo, não teve clareza nas coisas.

Diniz criticou a postura da diretoria, negou qualquer arrependimento e disse: 'Espero que seja mentira'. O técnico disparou contra a falta de clareza dos dirigentes e citou uma conversa " de muro" com Alexandre Mattos.

O Cruzeiro ainda não se manifestou sobre o futuro de Diniz, que tem contrato até o fim de 2025. Ele chegou no final de setembro e ficou à frente do time por 15 jogos, tendo três vitórias, seis empates e seis derrotas. A Itatiaia publicou que o vínculo será encerrado antecipadamente.

Eu sou homem para vir aqui terminar, nunca deixei um trabalho na minha vida. O trabalho foi bem realizado e teve resultados ruins. Em algumas poucas partidas nós jogamos mal. Se fosse para fazer isso comigo, não deveria ter me contratado e eu também não devia ter vindo, mas não me arrependo porque eu vim para fazer o certo. Merecemos ganhar vários jogos.