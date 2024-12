Brasileirão acabou: veja quem jogará Libertadores e Sul-Americana em 2025

O fim do Brasileirão definiu todos os clubes do país que disputarão as competições continentais em 2025.

Classificados à Libertadores

O Bahia ficou com a última vaga do G8, o grupo que vai para a Libertadores. A equipe comandada por Rogério Ceni venceu em casa o vice-lanterna Atlético-GO e terminou à frente do Cruzeiro por um ponto.

Ele se junta a Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Inter, São Paulo e Corinthians. Todos eles já haviam confirmado antecipadamente a participação na Libertadores. Bahia e Corinthians disputarão a pré-Libertadores.