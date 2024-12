Premiação do Brasileirão 2024: veja quanto cada clube ganhou

O Palmeiras ficou em segundo e teve direito a R$ 45,7 milhões.

Em 3º, o Flamengo ficou uma posição abaixo do que tinha previsto no orçamento. Ou seja, ganhou R$ 43,3 milhões, R$ 2,4 milhões a menos do que o estimado na peça orçamentária da temporada.

O valor da premiação é uma fatia de 30% referente a performance, dentro da divisão 40/30/30, que faz parte do bolo inteiro do contrato de TV.

Quem é rebaixado não tem direito a isso, como ficou definido em 2021, na última vez que os clubes votaram o assunto. O Athletico votou contra. Era preciso que houvesse unanimidade para que o dinheiro escoasse até os quatro que caem para a Série B.

Agora, em 2024, o Athletico foi rebaixado.

Valores da premiação final do Brasileirão 2024

1 - Botafogo - R$ 48,1 milhões

2 - Palmeiras - R$ 45,7 milhões

3 - Flamengo - R$ 43,3 milhões

4 - Fortaleza - R$ 40,9 milhões

5 - Internacional - R$ 38,5 milhões

6 - São Paulo - R$ 36,1 milhões

7 - Corinthians - R$ 33,7 milhões

8 - Bahia - R$ 31,3 milhões

9 - Cruzeiro - R$ 28,8 milhões

10 - Vasco - R$ 26,4 milhões

11 - Vitória - R$ 20,7 milhões

12 - Atlético-MG - R$ 19,2 milhões

13 - Fluminense - R$ 17,8 milhões

14 - Grêmio - R$ 17,3 milhões

15 - Juventude - R$ 16,8 milhões

16 - Red Bull Bragantino - R$ 16,3 milhões