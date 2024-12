Fluminense repete sina de luta contra o rebaixamento após anos vitoriosos

Marquinho comemora gol que garantiu a permanência do Flu, em 2009 Imagem: Photocamera

Da final da Libertadores à arrancada histórica. Em 2009 o Fluminense conseguiu uma sequência até então apontada como improvável para fugir da degola no Brasileiro, e isso no ano seguinte em que alcançou a final da Libertadores pela primeira vez, em campanha que ficou marcada para os torcedores.

Os cenários

O Fluminense depende apenas das próprias forças para escapar. Se vencer ou empatar com o Palmeiras, está livre do rebaixamento.

Se o Tricolor perder, terá de ligar o secador na rodada. Em caso de resultado negativo no Allianz Parque, a equipe das Laranjeiras vai ter de torcer por derrota ou empate do Red Bull Bragantino diante do já rebaixado Criciúma, em casa, ou de uma derrota do Athletico-PR para o Atlético-MG, na Arena MRV com portões fechados.

O time das Laranjeiras tem 11,5% de chance de queda, segundo a UFMG. O Flu tem percentual maior apenas que o Atlético-MG, que aparece com 3,8%. O Athletico-PR tem 16,8% e o Red Bull Bragantino com 67,9%.