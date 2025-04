Sede do Corinthians tem muros pichados: 'Fora, Augusto Pinóquio'

Os muros do Parque São Jorge, sede social e administrativa do Corinthians, foram alvo de pichações. Os responsáveis utilizaram o ato para atacar Augusto Melo, atual presidente do clube e figura envolvida em diversas polêmicas à frente do Timão.

As mensagens espalhadas pelos muros expressavam insatisfação com a atual gestão e cobravam explicações de Augusto Melo em meio à crise institucional do Corinthians. Entre as frases escritas, estavam críticas diretas ao presidente e à condução administrativa do clube: "Fora, Augusto Pinóquip", "Impeachment já" e "Doe Arena não é dinheiro do clube. Cadê as contas, Pinóquio?".

O protesto ocorre em um momento de forte turbulência nos bastidores do Timão. Na última segunda, o Conselho Deliberativo reprovou as contas do exercício de 2024 com 130 votos contrários, 73 favoráveis e seis abstenções. No Conselho Fiscal, o placar a favor da reprovação das contas havia sido de 3 votos a 0. Já no Conselho de Orientação (Cori), foi de 16 a 1, também a favor da reprovação.