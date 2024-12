Se o Flu cair, quem será o maior responsável? Diniz, diretoria ou os dois?

Agora, o tricolor carioca está numa situação delicadíssima porque virá para o Allianz Parque jogar contra o Palmeiras, que precisa vencer para ter chances de ser tricampeão brasileiro. Se Palmeiras e Bragantino vencerem e Atlético x Athletico empatarem, em 2025 o Fluminense estará na Série B do Campeonato Brasileiro, mas no Mundial da Fifa em julho, nos Estados Unidos.

Classificação e jogos Brasileirão

0:00 / 0:00 Siga o UOL Esporte no

Bom, o Fluminense fez um péssimo campeonato, sendo que, em nenhum momento desde a primeira rodada, esteve distante da zona de rebaixamento. Quando Fernando Diniz foi demitido, o tricolor das Laranjeiras estava na lanterna e, só com uma vitória de lá para cá. Com o Mano Menezes, ainda conseguiu vencer mais 10 jogos. Mas não foram o suficiente para deixar o time numa situação segura.

Sem dúvida nenhuma, isso é sequela do elenco desgastado e envelhecido deixado pelo Fernando Diniz, que, depois do título da Libertadores de 2023, ao invés de renovar a equipe, seguiu a mesma linha, contratando o Renato Augusto, com 36 anos, e Douglas Costa, com 34 anos, que, inclusive, nem no Fluminense está mais. A direção também tem muita responsabilidade nessa história por ter se submetido aos caprichos de Fernando Diniz.

Agora, está no sufoco, precisando empatar com o Palmeiras para se salvar de vez do rebaixamento sem depender de outros resultados, mas não tem um time confiável. O planejamento para o ano de 2024 foi desastroso e feito em cima de um deslumbramento do título da Libertadores. Foi feito com a soberba de seu ex-treinador, que se acha um gênio e acredita plenamente que, em suas mãos, qualquer jogador, independentemente da idade e da qualidade técnica, conseguirá jogar como um craque.

Mano Menezes obviamente também tem a sua responsabilidade, mas pegou o time no buraco mais fundo do campeonato e com um elenco que, além de ter muita incompatibilidade, precisava de jogadores com força, mais jovens, e não foi o que herdou. Agora, vemos um time à beira de um ataque de nervos, completamente perdido, e que, apesar de ter vencido o Cuiabá por 1 x 0, se vê numa situação delicada.