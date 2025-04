Otimista, Zubeldía exalta colaboração da elenco do São Paulo e 'esquece' desfalques

O São Paulo entrou em campo para enfrentar o Náutico, nesta terça-feira, no MorumBis, com nove desfalques. O zagueiro Alan Franco deixou o gramado mancando e poderá aumentar a lista de machucados, mas nada abala o otimismo do técnico Luís Zubeldía, que preferiu destacar a colaboração do elenco, após a vitória por 2 a 1.

"Preciso ser otimista. Vocês (jornalistas) não sabem o que passa na minha cabeça por causa do grande número de desfalques. Mas nós jogamos partida após partida. Eu me sinto orgulhoso pelo grupo de jogadores porque sempre aparece um para ajudar neste momento difícil pelo qual estamos passando", afirmou o comandante argentino.

Um dos jogadores mais elogiados pelo treinador foi o meio-campista Marcos Antônio. "Tudo que ele conquistou foi por intermédio do seu próprio trabalho. Há três meses quem diria que o São Paulo teria uma dupla de volantes com Alisson e Marcos Antonio...Fruto do trabalho diário dele."